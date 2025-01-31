В Эстонии подожгли кафе "Слава Украине" (фото)

Пожар начался в 4 утра

В Эстонии в ночь на 31 января пожар охватил кафе-ресторан "Slava Ukraina". Оказалось, что причина возгорания – поджог.

Об этом пишет Delfi. Отмечается, что в 4:45 утра в Центр тревоги поступил вызов о пожаре в кафе рядом с Балтийским вокзалом.

"Данное учреждение общественного питания находится в начале улицы Копли. В этом доме расположена гостиница "Economy", помещения кафе-ресторана "Slava Ukraina" находятся на первом этаже", — говорится в материале.

Поскольку ресторан связан с Украиной, а поджог мог произойти на почве ненависти, Спасательный департамент событие не комментировал. Однако на опубликованных фото видно, что в кафе выбиты стекла и возгорание якобы началось именно с подоконника.

Более того, даже в утренней суточной сводке Спасательного департамента этого инцидента нет. По словам владельца заведения, у Украины много врагов, поэтому поджог на фоне войны с Россией он не исключает.

"Согласно предварительной информации, было разбито окно ресторана Slava, которое находится на первом этаже, и были подожжены внутренние помещения ресторана", — сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и пограничной охраны.

После вызова спасатели быстро ликвидировали пожар. Начато следствие. К тому же возле кафе есть камеры наблюдения, которые помогут выяснить, кто причастен к поджогу.

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