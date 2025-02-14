На Львовщине каждое утро будут останавливать общественный транспорт: в чем причина

Такое будет происходить каждый день в одно и то же время

Во время минуты молчания вслед за Киевом во Львовской области вводят остановку транспорта. Исключением будут автомобили экстренных служб.

Соответствующее решение сегодня принял Совет обороны области. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий на своей странице в Телеграм.

"Каждое утро в 9:00 полицейские будут напоминать водителям о необходимости остановки. Все транспортные средства в населенных пунктах будут приостанавливать движение на минуту, за исключением автомобилей экстренных служб", — говорится в сообщении.

По словам Козицкого, такая инициатива является важной частью памяти погибших в войне. Общенациональную минуту молчания в Украине ввел Президент Владимир Зеленский в марте 2022 года.

Он напомнил, что на Львовщине остановку транспорта во время минуты молчания популяризировала общественная инициатива "Почти", идейной вдохновительницей которой была полегла Героиня, госпитальер и журналистка Ирина Цыбух.

"Впереди две важные даты: 20 февраля — чествование памяти Героев Небесной Сотни и 24 февраля — третья годовщина полномасштабного вторжения. Призываю жителей Львовщины 20 и 24 февраля в 09:00 вспомнить тех, кто погиб в войне против циничной России. Пусть минута молчания в 09:00 станет ежедневной традицией нашей благодарности и памяти перед погибшими", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" писал, что в Ровно водителя наказали за нарушение минуты молчания.