У Львові на вокзалі загорівся потяг. Перші подробиці, фото та відео (оновлено)

Постраждалих немає

Потяг у Львові загорівся на залізничному вокзалі у середу, 26 лютого. На місці працювали рятувальники.

Про це повідомляє Telegram-канал "Львівич Новини". Інформація про можливих постраждалих з'ясовується. Причини, з яких сталося займання наразі невідомі.

Оновлено У ДСНС Львівської області розповіли, що сталося займання вагона на вулиці Чернівецькій у Львові. Повідомлення про пожежу надійшло об 11:23. Для ліквідації займання було залучено пожежний поїзд. Пожежу швидко ліквідували, постраждалих немає. Причини займання встановлюються.

На кадрах з місця можна побачити відкрите полум'я, що охопило вагони. В небо здіймається густий дим.

Нагадаємо, 12 лютого у Львові сталася пожежа в гаражі, де утримували безпритульних кішок. Тварин врятувати не вдалося. За попередніми даними, причиною трагедії стало коротке замикання електричної проводки — гараж опалювався олійною батареєю. Всі коти задихнулися від диму. У мережі показали фото та відео наслідків трагедії

Як повідомляв "Телеграф", 12 лютого у Львівській області під час пожежі загинула дитина 5 років. Трагедія сталася у саморобному житлі ромів біля сміттєзвалища. Тіло дитини у залишках житла виявив патруль національної поліції. Трагедія сталася в місті Самбір, на вулиці Промисловій. Обставини загибелі дитини встановлюються.