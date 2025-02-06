На Киевщине уже несколько часов горит завод. С огнем не могут справиться десятки пожарных (фото)

Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются

В четверг, 6 февраля, в Фастовском районе Киевской области в Центре управления отходами начался масштабный пожар. Общая площадь возгорания составила более 400 квадратных метров.

На месте уже несколько часов работают десятки спасателей и 7 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевской области.

Известно, что на территории Центра управления отходами, который расположен в селе Фастовец на Киевщине, начался сильный пожар. Здесь около 15.00 огонь охватил помещение центра и возгорание начало стремительно распространяться.

На место оперативно прибыли спасатели, которые приступили к ликвидации возгорания. Здесь работает более 20 пожарных и 7 единиц техники.

О пострадавших, на данный момент, не сообщается.

Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются. По данному факту будет проведено расследование.

Пожар в селе Фастовец

Что известно о Центре управления отходами на Киевщине

Центр управления отходами — лицензированная компания, предоставляющая услуги по утилизации всех видов отходов электрического и электронного оборудования и других видов опасных отходов.

Каждое устройство вручную разбирается на компоненты и сортируется по видам материалов: пластик, металлы, стекло, провода, платы, прочее. 80% этого сырья идут на вторичную переработку и становятся новыми товарами.

Здесь утилизируют отработанную, списанную или непригодную к использованию аудио-, видео-, коммуникационную, компьютерную, офисную, бытовую технику, профессиональное и домашнее оборудование, люминесцентные лампы, батарейки, аккумуляторы и другие виды отходов.

По данным некоторых СМИ, в Киевской области горит первый в Украине Центр управления отходами, созданный в 2024 году на деньги ЕС. Проект стоил 960 тысяч евро.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядит самый большой рынок Харькова после удара РФ. Вражеский БПЛА "Герань-2" попал в самый большой рынок города в Киевском районе и там возник огромный пожар.