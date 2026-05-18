Бананы дольше хранятся нарезанными? Так ли это на самом деле, проверьте себя

Почему бананы темнеют очень быстро и как это остановить

Бананы являются одним из самых популярных фруктов, который почти всегда есть дома. Их удобно брать на перекус, а также можно добавлять в каши, десерты и выпечку. Однако после покупки бананы часто очень быстро темнеют и теряют привлекательный вид. Это естественный процесс созревания, которого не избежать, но его вполне можно замедлить.

Если знать несколько простых правил хранения, бананы будут оставаться свежими гораздо дольше. Рассказываем, почему они темнеют и как правильно их хранить, чтобы продлить их свежесть и вкус.

Почему бананы темнеют так быстро

Бананы собирают еще недозрелыми, затем зеленые и твердые фрукты охлаждают, чтобы они выдержали длительную транспортировку. К тому моменту, как фрукт оказывается у потребителя, он проделывает немалый путь. Поэтому только кажется, что банан "перезревает за ночь".

Бананы темнеют из-за этилена. Как объясняет издание Terazgotuje, этот фитогормон производится в узлах стебля, в созревающих плодах и в стареющих тканях. Именно он отвечает за созревание фруктов, опадание листьев и старение растений. Чем спелее становится банан, тем больше этилена он производит — и тем быстрее темнеет.

Кроме того, бананы выделяют этилен в ответ на стресс – например, перегрев. Поэтому в теплом месте на кухне, тем более если лежат гроздью, они созревают особенно быстро.

При покупке желтых бананов следует учесть, что до полной спелости с коричневыми пятнами им остается совсем немного. Но это не катастрофа. Перезрелые бананы становятся более сладкими, мягкими и идеально подходят для выпечки и десертов. К тому же у них растет содержание углеводов.

Спелые бананы. Фото Freepik

Как сделать, чтобы бананы дольше не темнели

Пользователь TikTok Эми Кросс провела опыт. Она разложила бананы по стеклянным банкам в четыре варианта: очищенные ломтики, очищенный и разрезанный пополам банан, разрезанный пополам банан с кожурой и разрезанный на три части банан с кожурой. Все банки она отправила в холодильник.

Как хранить бананы.Скриншот TikTok

Сначала Эми хотела только посмотреть, сохранят ли бананы цвет и свежесть через 12 часов. Но продлила свой эксперимент на 26 дней.

Затем она попробовала банан, который хранился в холодильнике почти месяц, и он оказался вполне съедобным. Лучше всего сохранился тот, что был разрезан пополам прямо с кожурой.

Как правильно хранить бананы

Бананы рекомендуется хранить при комнатной температуре в сухом месте. Именно так они созревают природно и равномерно. Чтобы замедлить процесс, их советуют класть подальше от яблок и помидоров, выделяющих этилен и ускоряющих созревание "соседей". Еще одна хитрость – разделять бананы в гроздье.

Если банан уже созрел, а съесть его некогда, лучше переложить его в нижний ящик холодильника, где держится температура около 6–8 градусов Цельсия и высокая влажность. Мыть перед закладкой не стоит, чтобы не ускорить порчу.

Довольно долго хранившиеся бананы нужно обязательно осмотреть на наличие плесени перед употреблением.