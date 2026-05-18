Успейте, пока не сгорели деньги. Что можно купить на средства "Нацкешбэка"

Есть несколько вариантов, кроме коммуналки

До 30 июня украинцы должны потратить средства, накопленные на карточках "Национального кэшбека". А потом они вернутся в государственный бюджет.

Об этом напомнила пресс-служба Минэкономики. Отмечается, что "Нацкешбэк" продолжает работать без изменений.

Однако средства полученные в конце мая за апрель требуется потратить до 30 июня. Выплата кэшбека за покупки, произведенные в мае, состоится в июле. В дальнейшем кэшбек будут начисляться по привычному графику.

На что можно потратить деньги с карты "Нацкешбека"

коммунальные услуги (оплата газа, света, воды и т.п.);

почтовые услуги на "Укрпочте";

медицинские товары (лекарственные и медицинские изделия в аптеках);

продукты питания (исключительно украинского производства);

книги и другая печатная продукция;

благотворительность (донаты на нужды ВСУ или другие благотворительные цели).

При этом эти средства нельзя переводить с карты на карту или снять в банкомате или пополнить мобильный счет. Оплата продуктов, лекарств или книг возможна только в точках, являющихся участниками программы. Обычно товар имеет соответствующую маркировку, которая показывает, что его можно оплатить деньгами "Национального кэшбека".

Некоторые категории товаров, включая алкоголь или табачные изделия, не входят в программу "Национального кэшбека" в любом магазине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как понять, какие продукты можно купить у "АТБ" за деньги "Национального кэшбека".