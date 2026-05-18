Маршрут всего 222 метра: самая короткая поездка по Киеву

На нем можно прокатиться и сейчас

В общественном транспорте Украины существуют маршруты, длина которых настолько мала, что больше напоминают короткую пересадку, чем полноценную поездку.

Один из них функционирует в Киеве. Уникальный пример – маршрут протяженностью всего около 222 метров, который трудно даже назвать привычной поездкой. О нем написали в "Киевском КОДе".

Речь идет о фуникулере – необычном виде транспорта, соединяющем Подол и Верхний город. Его создали для преодоления крутой высоты, усложняющей подъем пешком, особенно для местных жителей.

Киевский фуникулер. Фото: kyivmaps

Работает ли он сейчас

По состоянию на середину марта 2026 года фуникулер работает в обычном режиме, когда имеется стабильное электроснабжение. В то же время из-за почасового отключения электроэнергии его движение иногда временно останавливают — обычно на несколько часов, реже на целый день.

В КП "Киевпасстранс" отмечают, что работу возобновляют сразу после появления напряжения, поскольку у системы две независимые линии питания, что позволяет оперативно запускать транспорт снова.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему вход в фуникулер в Киеве был с подъезда жилого дома.