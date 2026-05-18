Живут без выхода? В Украине есть улица со странным и "бесперспективным" названием (карта)
В пяти городах есть одинаковые улицы
В Украине насчитываются десятки улиц и переулков под названием "Тупиковый". Происхождение может удивить.
"Телеграф" выяснил, откуда взялся этот топоним. А также где именно в украинских городах до сих пор можно встретить такое название на адресных табличках.
Почему улицы называли "Тупиковыми"
Появление этого названия не связано с идеологией или историческими личностями. Объяснение сугубо техническое: название возникало при первичной планировке и застройке городов, чаще всего в промышленных зонах или частных секторах.
Вероятнее архитекторы и геодезисты вносили в планы городов название "Тупикова" как временную характеристику проезда, который не имел сквозного движения и физически упирался в железнодорожный путь, овраг, реку или забор предприятия.
Еще одна из версий состоит в том, что при сдаче объектов в эксплуатацию техническое название из чертежей автоматически переносилось в официальные реестры. Впоследствии ее просто не меняли, чтобы избежать бумажных проволочек с переоформлением документов для жителей и предприятий.
Где в Украине расположены такие улицы
Топоним "Тупиковый" (улица, переулок или въезд) сохранился во многих регионах Украины. Чаще он встречается в крупных промышленных центрах и областных городах:
- Киев: В Дарницком районе столицы существует переулок Тупиковый (недалеко от железнодорожных путей в микрорайоне Бортничи).
- Харьков: В городе зафиксированы сразу несколько таких топонимов из-за специфики частного сектора — в частности, Тупиковый въезд.
- Днепр: Улица Тупикова расположена в районе Амур-Нижнеднепровского административного района, где преобладает частная застройка.
- Запорожье: Переулок Тупиковый находится в Шевченковском районе города.
- Кривой Рог: Здесь название встречается в Покровском районе вблизи промышленных площадок.
В отличие от советских или русских названий, топоним "Тупиковый" не подпадает под действие закона о декоммунизации или дерусификации, поскольку является сугубо описательным. Поэтому эти улицы и переулки сохраняют свои названия во время волн массовых переименований.
