Живут без выхода? В Украине есть улица со странным и "бесперспективным" названием (карта)

В пяти городах есть одинаковые улицы

В Украине насчитываются десятки улиц и переулков под названием "Тупиковый". Происхождение может удивить.

"Телеграф" выяснил, откуда взялся этот топоним. А также где именно в украинских городах до сих пор можно встретить такое название на адресных табличках.

Почему улицы называли "Тупиковыми"

Появление этого названия не связано с идеологией или историческими личностями. Объяснение сугубо техническое: название возникало при первичной планировке и застройке городов, чаще всего в промышленных зонах или частных секторах.

Вероятнее архитекторы и геодезисты вносили в планы городов название "Тупикова" как временную характеристику проезда, который не имел сквозного движения и физически упирался в железнодорожный путь, овраг, реку или забор предприятия.

Еще одна из версий состоит в том, что при сдаче объектов в эксплуатацию техническое название из чертежей автоматически переносилось в официальные реестры. Впоследствии ее просто не меняли, чтобы избежать бумажных проволочек с переоформлением документов для жителей и предприятий.

Где в Украине расположены такие улицы

Топоним "Тупиковый" (улица, переулок или въезд) сохранился во многих регионах Украины. Чаще он встречается в крупных промышленных центрах и областных городах:

Киев: В Дарницком районе столицы существует переулок Тупиковый (недалеко от железнодорожных путей в микрорайоне Бортничи).

Харьков: В городе зафиксированы сразу несколько таких топонимов из-за специфики частного сектора — в частности, Тупиковый въезд.

Днепр: Улица Тупикова расположена в районе Амур-Нижнеднепровского административного района, где преобладает частная застройка.

Запорожье: Переулок Тупиковый находится в Шевченковском районе города.

Переулок Тупиковый в Ивано-Франковске

Кривой Рог: Здесь название встречается в Покровском районе вблизи промышленных площадок.

В отличие от советских или русских названий, топоним "Тупиковый" не подпадает под действие закона о декоммунизации или дерусификации, поскольку является сугубо описательным. Поэтому эти улицы и переулки сохраняют свои названия во время волн массовых переименований.

