Во Львове женщина ударила собаку ногой в живот. В сети разгорелся спор (фото и видео)

Неизвестно, является ли женщина, которая была с песиком, его владелицей

Во Львове произошел случай жестокого обращения с собакой. Женщина, которая выгуливала животное, ударила его ногой в живот.

Об инциденте рассказала Орыся Дидич в Facebook-группе Сообщество Собачников Львова. Девушка объяснила, что придает огласке эту ситуацию, потому что хочет защитить собаку от жестокости вероятной владелицы.

Собака получила жестокий удар

Инцидент произошел 3 апреля в районе Нового Львова, ул. Венгерская. Автор публикации гуляла со своей собачкой и на него начала лаять другая собака. Державшая его на поводке женщина отреагировала агрессивно и ударила животное "с ноги в живот и начала кричать". Автор стала на защиту пса и пригрозила женщине вызвать полицию. Та быстро ушла.

"Эта особа сразу начала очень быстро двигаться на выход из двора. К сожалению, я успела лишь сделать такие фото. Догонять ее не было возможности, поскольку в первую очередь думала о безопасности своей собачки, так как неизвестно, что у нее в голове. Очень бы хотелось помочь этой собаке, чтобы ее не постигла плохая судьба", — сказано в сообщении.

Она добавила запись камеры наблюдения дома. В комментариях некоторые написали, что не видят избиения собаки и автор уточнила, что удар ногой виден на 5-й секунде видео. Мнения комментаторов разделились. Большинство возмущены поведением женщины.

От возмущения до "ничего страшного" — как отреагировали в сети

"Собаку уже постигла беда, потому что она у неадекватной д*ры. И, если бы это была собака с характером, то эта д*ра уже была бы без руки", — пишет одна из участниц обсуждения.

Однако некоторые считают, что ничего страшного не произошло. Разгорелся спор.

"Ничего страшного не было! Я тоже иногда ругаю собаку на улице и не считаю это поводом забирать собаку!", — написала одна из комментаторов.

"Так может я Вас с ноги в живот ударю и тоже ничего страшного не будет!!! Ругать и бить сильно разные вещи или для Вас это одно и тоже?", — ответила ей другая.

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