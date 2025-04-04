У Львові жінка вдарила собаку ногою в живіт. В мережі розгорілася суперечка (фото та відео)

Невідомо, чи є жінка, яка була з песиком, його власницею

У Львові стався випадок жорстокого поводження з собакою. Жінка, яка вигулювала тварину, вдарила її ногою у живіт.

Про інцидент розповіла Орися Дідич у Facebook-групі Спільнота Собачників Львова. Дівчина пояснила, що надає розголосу цій ситуації, бо хоче захистити собаку від жорстокості імовірної власниці.

Собака отримав жорстокий удар

Інцидент стався 3 квітня в районі Нового Львову, вул. Угорська. Авторка публікації гуляла зі своїм песиком і на нього почав гавкати інший собака. Жінка, яка тримала його на повідці, відреагувала агресивно та вдарила тварину "з ноги в живіт і почала кричати". Авторка стала на захист пса та пригрозила жінці викликати поліцію. Та швидко пішла.

"Ця особа зразу почала дуже швидко рухатися на вихід із подвір’я. На жаль, я встигла лише зробити такі фото. Доганяти її не було змоги, оскільки в першу чергу думала про безпеку свого песика, так як невідомо, що в неї в голові. Дуже б хотілося допомогти цьому собаці, щоб його не спіткала погана доля", — написала Орися Дідич.

Вона додала запис з камери спостереження будинку. У коментарях дехто написав що не бачить побиття собаки й автор уточнила що удар ногою видно на 5-й секунді відео. Думки коментаторів розділилися. Більшість обурені поведінкою жінки.

Від обурення до "нічого страшного" — як відреагували у мережі

"Собаку вже спіткала лиха доля, бо вона в неадекватної д*ри. І, якби це була собака з характером, то ця д*ра вже була б без руки", — пише одна з учасниць обговорення.

Проте деякі вважають, що нічого страшного не сталося. Розгорілася суперечка.

"Нічого страшного не було! Я теж інколи сварю собаку на вулиці і не вважаю це приводом забирати собаку!", — написала одна з коментаторок.

"То може я Вас з ноги в живіт вдарю і теж нічого страшного не буде!!! Сварити і бити сильно то різні речі чи для Вас це одне і теж?", — відповіла їй інша.

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