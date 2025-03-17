Собаку "залечили", а ее владелицу — избили: в ветклинике произошел скандал (видео)

Всего за услуги в ветклинике владельцы животного заплатили почти 17 000 гривен

В Одессе женщина пожаловалась на ветклинику по улице Евгения Танцуры — она обвиняет работников в небрежном отношении и махинациях. После этих заявлений женщину избили.

Об этом сообщает "Думская". По словам потерпевшей, после так называемого "лечения" собаку пришлось отвозить в другое ветеринарное учреждение в реанимацию. В результате четырехлапого не удалось спасти.

По запросу реаниматологов она сначала попросила выписку о лечении, где оказались махинации с лекарством и расходными материалами.

Когда это заметили сотрудники "Вет-эксперт", документы у женщины выхватили, а администратор позвала мужчину, который напал на владелицу собаки. После этого он сказал: "Я все разрулил, не впервые".

Ветклиника по улице Евгения Танцуры

В сети об этом месте отзываются отрицательно, а представители учреждения грубо и резко отвечают:

Скриншот отзывов

Владельцы собаки обвиняют ветеринара в смерти любимца и требуют объяснений, они готовы обратиться в суд.

"Нас обманули на деньги — все удвоено. Не знаю, за что мы платили", — говорит пострадавшая.

Всего за услуги в ветклинике одесситы заплатили 16 820 гривен.

На вопросы журналистов лечащий собаки только отмалчивался и избегал камер.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Киевщине волонтеры бьют тревогу из -за условий в приюте для животных. Собаки в закрытых вольерах вынуждены выживать.