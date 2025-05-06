Львовский марафонец "зарядился" пенным прямо на дистанции и насмешил сеть: курьезное видео
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Необычный способ освежиться вызвал улыбки у одних и недоумение у других
Во Львове более 5 тысяч человек в центре города приняли участие в беговом полумарафоне. Однако один из участников своим поступком насмешил сеть.
Автор TikTok-канала с названием thedudking опубликовал ролик, на котором видно, как в ходе пробежки он решил утолить жажду, но не простой водой. На кадрах видно, что девушка передает ему стеклянную бутылку.
Как оказалось, в бутылке было пиво "Опілля Корифей". В сети обратили на это внимание и в комментариях многие посчитали этот момент довольно забавным.
Реакция соцсетей
"Телеграф" собрал комментарии под курьезным роликом:
Хотя некоторые указали, что в ходе марафона употребление алкогольного напитка было неуместным.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Одессе сняли курьезное видео, как мужчина решил позагорать прямо из окна многоэтажки. По всей видимости, у него есть определенная любовь к экстремальному времяпровождению, поскольку даже сеанс релаксации он смог превратить в умопомрачительное приключение, от которого у людей со страхом высоты застынет кровь в жилах. История конечно вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Например, почему загорать пришлось в столь экзотический способ.