Будете приезжать каждое лето вместо моря: это озеро на Волыни удивит хрустальной водой и серебром (фото)
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Озеро Песочное поражает своей кристально чистой водой и уютными песчаными берегами среди соснового бора Волынского Полесья. Оно входит в группу Шацких озер и отличается высокой прозрачностью воды во всем озерном комплексе. На территории Шацкого национального природного парка, по информации экологов, у озера Песочное отсутствуют источники загрязнения, поэтому здесь такая чистая вода.
Где расположено озеро Песочное
Озеро Песочное расположено северо-восточнее села Мельники Ковельского района Волынской области. Оно является частью уникального природного комплекса Шацких озер, расположенного в междуречье рек Припять и Западный Буг. Карстовое происхождение озера обусловило его округлую форму, а песчаное дно обеспечивает чрезвычайную прозрачность воды.
Длина озера составляет 2 км, ширина — 1,9 км, площадь — 1,38 км². Средняя глубина водоема достигает около 7 метров, а максимальная — более 16 метров.
Почему стоит посетить озеро Песочное
Озеро Песочное — настоящая жемчужина Шацкого национального парка, которая имеет несколько уникальных преимуществ:
- самая высокая прозрачность воды среди всех Шацких озер;
- низкие песчаные берега, удобные для отдыха;
- отсутствие высоких волн – безопасно для отдыха с детьми;
- вода содержит серебро и глицерин, как и в озере Свитязь;
- минимальное количество отдыхающих по сравнению с другими озерами.
Благодаря статусу национального природного парка экосистема озера хорошо сохранена. Здесь можно увидеть разнообразную рыбу: леща, карася, щуку, карпа и даже акклиматизированные виды, в частности фореле-окуня.
Активный отдых на озере Песочное
Озеро Песочное предназначено для любителей активного отдыха и познавательных прогулок. От санатория "Лесная песня" начинается экотропа, соединяющая озера Песочное и Перемут. Длина маршрута составляет 5,6 км и подходит как для пешеходных, так и для велосипедных прогулок.
Стоит также попробовать маршрут по экотропе "Два озера": санаторий "Лесная песня" — сосновый бор — пляж "Пицунда" — остатки дота времен Второй мировой войны — река Копаевка — обзорная башня на озере Перемут — место отдыха на Перемуте — автостоянка — тропа "Лесная тропа". Протяженность маршрута — 9 километров, преодолеть его можно примерно через два часа.
На озере доступны различные виды водного отдыха: катание на лодках, катамаранах, виндсерфинг. Любителям рыбалки тоже будет чем заняться, ведь озеро богато разными видами рыб.
Где остановиться у озера Песочное
Вблизи озера Песочное расположены различные варианты проживания:
- санаторий "Лесная песня" на 400 мест (специализируется на кардиологическом профиле);
- "SHELTER на озере" (с. Мельники, ул. 17 сентября);
- База отдыха "Песочная Жемчужина" (с. Мельники, ул. 17 Сентября);
- "Forest Hotel" (урочище Песочное, 10, Буцинь);
- Релакс-база "Медик" с деревянными домиками вдоль берега;
- специально оборудованный кемпинг на северо-западе озера для поклонников "дикого" отдыха;
- частные домохозяйства.
Кстати, кемпинг имеет необходимую инфраструктуру: чистую воду, туалеты и беседки с электричеством.
Где поесть у озера Песочное
На территории вокруг озера Песочное работает много заведений питания на разный вкус и бюджет:
- Столовая санатория "Лесная песня";
- ресторан в комплексе Nestor House;
- кафе "Лайм";
- кафе в отеле "Forest Hotel";
- Кафе "Сезон";
- кафе на территории гостиницы "Лемарк";
- кафе "Generous Miller".
Также отдыхающие могут организовать пикник на берегу озера, соблюдая правила чистоты и не оставляя после себя мусор.
Что посмотреть поблизости
Отдых на озере Песочное можно отлично сочетать с посещением других интересных мест:
- Другие озера Шацкого комплекса, особенно крупнейшее озеро Украины — Свитязь;
- "Тоннель любви" — одно из самых романтичных мест Украины;
- Замок Любарта в Луцке для любителей достопримечательностей.
Как доехать до озера Песочное
Общественным транспортом:
- Из Львова — прямой автобус "Львов — Лесная песня" с автостанции №2 (ул. Богдана Хмельницкого), который отправляется ежедневно в 12:00
- Из Ровно и Луцка есть регулярные автобусы в Шацкие озера.
Собственным автомобилем:
- двигаться по трассе "Львов — Брест";
- Доехав до пгт. Шацк, повернуть в направлении села Мельники;
- ориентиры: ближайшие населенные пункты — Гаевка, Мельники, Буцинь.
Озеро Песочное – идеальный вариант для тех, кто ищет спокойный отдых на природе с чистой водой, песчаными пляжами и возможностью активных развлечений. Здесь каждый найдет занятие по душе: от спокойного пляжного отдыха до увлекательных экскурсий по окружающей природе.
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