Будете приезжать каждое лето вместо моря: это озеро на Волыни удивит хрустальной водой и серебром (фото)

Путешествуем по Украине!

Озеро Песочное поражает своей кристально чистой водой и уютными песчаными берегами среди соснового бора Волынского Полесья. Оно входит в группу Шацких озер и отличается высокой прозрачностью воды во всем озерном комплексе. На территории Шацкого национального природного парка, по информации экологов, у озера Песочное отсутствуют источники загрязнения, поэтому здесь такая чистая вода.

Где расположено озеро Песочное

Озеро Песочное – где расположено

Озеро Песочное расположено северо-восточнее села Мельники Ковельского района Волынской области. Оно является частью уникального природного комплекса Шацких озер, расположенного в междуречье рек Припять и Западный Буг. Карстовое происхождение озера обусловило его округлую форму, а песчаное дно обеспечивает чрезвычайную прозрачность воды.

Длина озера составляет 2 км, ширина — 1,9 км, площадь — 1,38 км². Средняя глубина водоема достигает около 7 метров, а максимальная — более 16 метров.

Почему стоит посетить озеро Песочное

Озеро Песочное — настоящая жемчужина Шацкого национального парка, которая имеет несколько уникальных преимуществ:

самая высокая прозрачность воды среди всех Шацких озер;

низкие песчаные берега, удобные для отдыха;

отсутствие высоких волн – безопасно для отдыха с детьми;

вода содержит серебро и глицерин, как и в озере Свитязь;

минимальное количество отдыхающих по сравнению с другими озерами.

Благодаря статусу национального природного парка экосистема озера хорошо сохранена. Здесь можно увидеть разнообразную рыбу: леща, карася, щуку, карпа и даже акклиматизированные виды, в частности фореле-окуня.

Активный отдых на озере Песочное

Озеро Песочное предназначено для любителей активного отдыха и познавательных прогулок. От санатория "Лесная песня" начинается экотропа, соединяющая озера Песочное и Перемут. Длина маршрута составляет 5,6 км и подходит как для пешеходных, так и для велосипедных прогулок.

Стоит также попробовать маршрут по экотропе "Два озера": санаторий "Лесная песня" — сосновый бор — пляж "Пицунда" — остатки дота времен Второй мировой войны — река Копаевка — обзорная башня на озере Перемут — место отдыха на Перемуте — автостоянка — тропа "Лесная тропа". Протяженность маршрута — 9 километров, преодолеть его можно примерно через два часа.

На озере доступны различные виды водного отдыха: катание на лодках, катамаранах, виндсерфинг. Любителям рыбалки тоже будет чем заняться, ведь озеро богато разными видами рыб.

Где остановиться у озера Песочное

Вблизи озера Песочное расположены различные варианты проживания:

санаторий "Лесная песня" на 400 мест (специализируется на кардиологическом профиле);

"SHELTER на озере" (с. Мельники, ул. 17 сентября);

База отдыха "Песочная Жемчужина" (с. Мельники, ул. 17 Сентября);

"Forest Hotel" (урочище Песочное, 10, Буцинь);

Релакс-база "Медик" с деревянными домиками вдоль берега;

специально оборудованный кемпинг на северо-западе озера для поклонников "дикого" отдыха;

частные домохозяйства.

Кстати, кемпинг имеет необходимую инфраструктуру: чистую воду, туалеты и беседки с электричеством.

Где поесть у озера Песочное

На территории вокруг озера Песочное работает много заведений питания на разный вкус и бюджет:

Столовая санатория "Лесная песня";

ресторан в комплексе Nestor House;

кафе "Лайм";

кафе в отеле "Forest Hotel";

Кафе "Сезон";

кафе на территории гостиницы "Лемарк";

кафе "Generous Miller".

Также отдыхающие могут организовать пикник на берегу озера, соблюдая правила чистоты и не оставляя после себя мусор.

Что посмотреть поблизости

Отдых на озере Песочное можно отлично сочетать с посещением других интересных мест:

Другие озера Шацкого комплекса, особенно крупнейшее озеро Украины — Свитязь;

"Тоннель любви" — одно из самых романтичных мест Украины;

Замок Любарта в Луцке для любителей достопримечательностей.

Как доехать до озера Песочное

Общественным транспортом:

Из Львова — прямой автобус "Львов — Лесная песня" с автостанции №2 (ул. Богдана Хмельницкого), который отправляется ежедневно в 12:00

Из Ровно и Луцка есть регулярные автобусы в Шацкие озера.

Собственным автомобилем:

двигаться по трассе "Львов — Брест";

Доехав до пгт. Шацк, повернуть в направлении села Мельники;

ориентиры: ближайшие населенные пункты — Гаевка, Мельники, Буцинь.

Как доехать на собственном авто из Киева

Как доехать на собственном авто из Львова

Озеро Песочное – идеальный вариант для тех, кто ищет спокойный отдых на природе с чистой водой, песчаными пляжами и возможностью активных развлечений. Здесь каждый найдет занятие по душе: от спокойного пляжного отдыха до увлекательных экскурсий по окружающей природе.

Ранее "Телеграф" также писал о голубом озере всего в 15 минутах от Киева. Как до него добраться.