Невероятная красота по бюджетным ценам. Все об отдыхе в "украинской Атлантиде" (фото)

Во время строительства Днестровской ГЭС было затоплено несколько сел, с ними и Бакота

В Украине много хороших туристических мест, кроме Карпат и пляжных курортов. К примеру, в Хмельницкой области есть настоящая "украинская Атлантида" — затопленное село Бакота.

"Телеграф" расскажет, сколько там стоит отдых и как добраться. Заметим, что это уникальное место с живописными видами.

Бакота образовалась во время строительства Днестровской ГЭС в 1986 году. Тогда жителей села принудительно выселили, дав на переезд 8 лет. И в 1981 году началось постепенное поднятие уровня Днестра, которое длилось шесть лет и забрало под воду вместе с Бакотой всего несколько десятков сел.

Затопленное село Бакота

Сейчас Бакота — это невероятные виды, о которых мало кто знает. Эта местность имеет умеренный климат, чем-то сродни крымской и гористой местности. В Бакотском заливе есть не только комплексы для проживания, но и аттракционы, прогулки на сапах или каяках.

Сколько стоит отдых в Бакоте

До Бакоты можно добраться собственными силами и арендовать номер или дом на месте или воспользоваться кемпингом. Так, в парке-отеле "Теремки" — 70 грн с человека со своей палаткой или 185 грн с человека с арендованной палаткой. Аренда дома в Старой Ушице, Гораевке или Колодеевке от 200 грн за ночь.

Также есть возможность купить полноценный тур "Ночь на Бакоте". Он включает проживание, сап-тур, экскурсию и питание за 2000 грн с человека.

Затопленное село Бакота

Бакота в Хмельницкой области

Бакота в Хмельницкой области

Как добраться до Бакоты

Если использовать собственный транспорт, то нужно ехать по дороге на Старую Ушицу. После села Грушка, через 5 км, по трассе расположен указатель "Бакотский скальный монастырь", за ним повернуть направо, доехать до остановки и повернуть налево в Бакотский монастырь. Расстояние от г. Хмельницкий – 100 км, а от Каменец-Подольский – 40 км.

Если отправляться общественным транспортом, то из Каменец-Подольска и Хмельницка следует садиться на автобус до станции Старая Ушица. Выйти на повороте в Бакоту (указатель "Бакотский скальный монастырь"), затем пешком до остановки и повернуть налево в Бакотский монастырь.

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