Пляж под Львовом стал бесплатным? Что происходит на популярных курортах в Брюховичах

Судебная волокита затронула не одно место отдыха

Озеро "Корса" в Брюховичах под Львовом, которое почти десятилетие оставалось за оградой комплекса отдыха, вернули громаде. Все эти годы там работала одноименная база отдыха. Проход на пляж был платным, но кроме песка здесь были кафе, беседки, прокат шезлонгов, VIP-зона и возможность арендовать домик, чан или баню.

Пока неизвестно, будут ли платные услуги на пляже после возвращения озера в общественную собственность. Городской глава Львова Андрей Садовой сообщил, что судебная тяжба продолжалась с момента присоединения Брюховичей к Львовской городской громаде – более десяти лет. В настоящее время пляж находится под контролем Шевченковской райадминистрации. Относительно беседок и ресторана еще продолжаются судебные дела.

Так выглядел платный пляж "Корса"

Несмотря на неопределенность с пляжной зоной, база отдыха частично работает. В прошлом году вход на пляж стоил 300 грн, для детей с 7 до 12 лет – 150 грн. Аренда беседок 1500-2000 грн, коттеджи – по 4000 грн. В настоящее время в аренду доступны только чан, баня, коттеджи и беседки. Цены сохранились как в прошлом году, однако их могут изменить с началом летнего сезона, сообщили на базе.

Цены отдыха на озере "Корса" в 2024 году

Коттеджи на воде на базе "Корса"

Отметим, что в Брюховичах не одно озеро. На другом расположен комплекс "Колыба". Вход в эту пляжную зону также платный – 250 грн с человека. Пляж песочно-травяной, есть дополнительные опции — кафе аренда беседки, шатер от 500 грн. По этому комплексу также продолжаются судебные дела.

"Телеграф" рассказывал, что если душа стремится к отдыху на воде, в соседней со Львовской — Волынской области есть уникальное Песочное озеро. Вода в нем очень чистая, а также содержит серебро и глицерин. Если же отдохнуть хочется на Львовщине, кроме пляжного отдыха, есть интересные варианты, как провести время возле Львова с пользой.