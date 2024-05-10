"Перемога" с 6 колесами: участник "Мастершефа" ежедневно удивляет украинцев самодельным авто (фото, видео)

Авто внутри просто как спорткар

В Украине заметили необычный патриотический автомобиль. Фото уникальной машины корреспондент "Телеграфа" прислал из Днепра.

На представленных фото — самодельный автомобиль на основе ГАЗ-20 "Победа". Его владелец переделал авто на шестиколесное и переименовал в "Перемогу". Именно такая надпись присутствует вместо номерных знаков автомобиля.

Интересно, что ездит на этом авто Дмитрий Давыденко — участник "Мастершеф" 13 сезона. После того как он покинул проект, Давиденко был мобилизован. Сейчас он военный и выполняет задачи по защите Родины.

Что известно об этом авто

Подробностей Дмитрий Давиденко о своем авто пока не рассказывает. Однако известно, что на нем он передвигается по всей стране — уникальное произведение автомобильного искусства замечалось в Киеве, Харькове и других городах Украины. С этого авто военный записывает видео, публикуемые в своем Инстаграмме и других социальных сетях.

Как видно на фото и видео, автомобиль полностью переработан – в нем установлено 6 колес, окна тонированы, а салон – как у спорткара. Внутри видим дорогие сиденья, спортивный руль, мультимедиа систему с большим экраном.

По номерным знакам, согласно Базе номеров авто, числится ГАЗ 20 1954 выпуска. Последняя проведенная операция по этой машине состоялась в 2013 году. Зарегистрированное транспортное средство в городе Днепр.

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