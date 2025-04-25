Всего три в Украине? В Полтаве заметили редкий спорткар за 7 млн (видео)

Максимальная скорость автомобиля 329 км/ч

В Полтаве был замечен дорогой спортивный автомобиль. Речь идет о McLaren, который стоит от $110 тысяч.

Соответствующее видео публикуют местные паблики в сети. Отмечается, что машина была замечена в городе 25 апреля.

"ВАУ! Красивый "Макларен" заметили в Полтаве сегодня", — говорится в сообщении.

Заметим, что на видео красивый спорткар красного цвета едет по улицам города, привлекая внимание жителей Полтавы. Это автомобиль британского автопрома. Компания "McLaren Automotive Limited" начала производить гражданские спортивные авто на базе технологий, отработанных в гонках Формулы-1.

Что известно о спорткаре в Полтаве

Анализируя видео можно сделать вывод, что вероятнее всего по Полтаве ездил McLaren 650S. Это спорткар со средним расположением двигателя. Автомобиль McLaren 650S был публично представлен в Женевском автосалоне в марте 2014 года.

Он создан на углепластиковом шасси, двигатель V8 3.8 л M838T мощностью 650 л.с. 650S имеет максимальную скорость 329 км/ч. Разгон от 0-100 км/ч за 3,0 секунды, до 200 км/ч – 8,4 секунды.

McLaren 650S

McLaren 650S

Добавим, что по последним данным в Украине всего три экземпляра McLaren 650S. Во Львове и Киеве был замечен желтый McLaren 650S Spider. Стоимость такого автомобиля оценивается примерно в 7–8 миллионов гривен ($165–175 тысяч).

Владелец желтого McLaren 650S в Украине молодой предприниматель и IT-специалист Александр Слобоженко. А вот кому принадлежат еще два британских спорткара неизвестно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известный украинский бодибилдер приобрел эксклюзивный суперкар.