В Днепре заметили самый милый розовый Opel с блондинкой за рулем

Яркий цвет авто привлек внимание участников дорожного движения

В четверг, 22 мая, на Центральном мосту в Днепре, несмотря на ряд неприятных инцидентов – от попытки самоубийства до полицейского вмешательства и происшествия с участием автобуса – удалось увидеть и то, что вызвало улыбку. Речь идет о милом авто – розовом Opel Tigra, который выгодно выделялся среди серого трафика обыденного города.

Фото опубликовал местный житель. Авто – купе второго поколения 2004 года выпуска, но оно до сих пор имеет своих ценителей.

В зависимости от комплектации стоимость Opel Tigra 2004 года колеблется от 3400 до 6000 долларов (примерно 140 000 — 250 000 гривен), согласно данным AUTO.RIA. Авто с двигателем 1,4 на 90 лошадиных сил обойдется дешевле, а более мощная 1,8-литровая версия – ближе к верхнему пределу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Днепре на Курчатовский рынок налетел огромный рой пчел, что повлекло за собой панику среди посетителей и продавцов. Насекомых было так много, что люди обязаны были покинуть местность рынка. Видео с места происшествия быстро распространилось в местных каналах. На записях видно, как тысячи пчел кружат на рынке, создавая опасную ситуацию.