Новая стоимость проезда и ограничение переводов: что нового будет с 1 июня

Владельцам старых iPhone стоит подготовиться к переменам – что еще нового будет с начала лета

С 1 июня в Украине изменяются некоторые реалии жизни. Ожидается удорожание части продуктов и прохождение технического осмотра и не только.

"Телеграф" рассказывает, что с началом лета ждет нового владельцев некоторых iPhone, жителей и гостей Львова, а также о новых правилах переводов от банков.

Новые лимиты на карточные переводы: что изменится и кого коснется

С 1 июня 2025 года вступают в силу новые ограничения на переводы с карточек и по IBAN — максимум 100 тыс. грн в месяц. Они касаются только P2P-переводов между физическими лицами, как в Украине, так и за границу. Оплата товаров, услуг или коммуналки под эти правила не подпадает. Лимиты также не касаются переводов между собственными счетами, получения зарплаты и пенсии или волонтерских платежей.

WhatsApp на некоторых iPhone перестанет работать

Старые версии операционной системы айфонов от iOS 15.1 и более ранние не будут поддерживать WhatsApp. Предварительно это телефоны iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Чтобы пользоваться приложением и сохранить свои данные, стоит не забыть выполнить резервное копирование чатов.

Во Львове дорожает проезд

Львовский городской совет объявил о росте стоимости проезда в городском транспорте. Студенты будут платить 8,5 грн при использовании Леокарт, обычный тариф Леокарта с карточкой или приложением составит 17 гривен, оплата банковской картой — 20 грн, наличными — 25 грн. Льготные категории при наличии персонализированных Леокарт имеют право на бесплатный проезд.

Стоимость проезда во Львове с 1 июня 2025 года

Также карта "Леокарт" и онлайн билет дает возможность пересаживаться на другой транспорт в течение 40 минут. Чтобы не наткнуться на штраф, важно валидировать их в каждом виде транспорта. Если автобус пересек конечную остановку, но вы не вышли — нужно также валидировать билет или карточку снова.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что день защиты детей, традиционно в Украине праздновавший 1 июня, перенесли на 20 ноября. Несмотря на перенос официального праздника, мероприятия в 2025 году, запланированные для детей, отменять или переносить не будут.