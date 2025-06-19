Официальные, платные и "дикие": пляжи Львова и окрестностей, где купаются летом (фото, видео)

Во Львове нет официального пляжа, но рядом – десятки зон для отдыха

Одна из туристических жемчужин Украины — Львов привлекает туристов и летом. Однако, как и жители города, они сталкиваются с проблемой, где отдохнуть у воды.

"Телеграф" исследовал вопрос и подготовил перечень официальных и не очень мест отдыха. Некоторые из них платные.

Пляжные зоны возле Львова – отдых может стать в копеечку

Рядом со Львовом есть несколько платных пляжных зон отдыха. По возвращении в общину озера Корса в Брюховичах, оно еще официально не открыто для посещения. Так что в Брюховичах можно купаться в зоне отдыха "Колыба". Это платная зона отдыха, оборудованная туалетами, душем, раздевалками и т.д. Стоимость — 250 грн с человека.

"Колыба" в Брюховичах

Кроме "Колыбы" в пределах Львовской общины есть возможность отдохнуть у воды в Винниках в "Эмили Резорт" и в селе Воля-Гомулецка в комплексе "Альбатрос". Оба имеют необходимую инфраструктуру и дополнительные услуги. Цены в "Альбатросе" на сайте за вход: для взрослых — 200 грн, для детей от 3 до 14 лет — 100 грн с человека.

База "Альбатрос"

В "Эмили Резорт" цены различаются в зависимости от того, выбрать пляж или бассейн. Максимальная стоимость входа в "Эмили. Акватория" — 900 грн (со взрослого в выходной).

Эмили Акватория Эмили Акватория — цены 2025 Пляжи Эмили Резорт — цены 2025

Еще одно популярное место для купания рядом с городом "Львовская Швейцария" в Давыдове. Цена на вход в оборудованную зону отдыха: взрослые и дети выше 120 см — 300 грн.

Бесплатные пляжи во Львовской области

Львовская ОВА сертифицировала всего 17 пляжей в 13 месяцах отдыха. Среди них есть и бесплатные пляжи на городских прудах или озерах. Они также оборудованы раздевалками, есть спасательные посты и т.д. Некоторые из этих водоемов также имеют платные зоны отдыха. Поплавать и позагорать можно бесплатно:

на озере "Молодежное" в парке в Золочеве

на озере "Молодежное" в Перемышлянах

на городском пруду в Моршине

на водоеме "Задорожное" в Николаеве

в селе Верещица на озере в пределах Национального природного парка.

Бесплатно, но не официально

Одно из популярных, но не сертифицированных мест отдыха львовян — Ясницкий карьер. Он также находится недалеко от областного центра, но отдых здесь — на свой страх и риск. Это карьер, дно неровное и имеет глубокие пропасти, вода холодная и не исследована на бактерии. Но многих это не останавливает.

Ранее "Телеграф" рассказывал о невероятном месте отдыха на Житомирщине. Бывший карьер из-за его голубой воды называют Мальдивами.