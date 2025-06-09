Сделал замечание за российскую музыку и был оплеван: на Киевщине вспыхнул языковой скандал (видео)

Активист поблагодарил полицию, что копы оперативно отреагировали на событие

Языковой скандал произошел в Броварах Киевской области. Местный активист попросил компанию женщин выключить русскую музыку, а они в ответ начали себя агрессивно вести.

Видео опубликовал житель города Александр Плахов. На кадрах, которые размещены на его странице, женщины высказывались грубо в его сторону.

Женщина из компании и ее знакомый начали кричать, что ее отец погиб на войне. Молодой человек, который вероятнее всего был пьян, начал плеваться на активиста и выкрикивать нецензурные слова.

Еще пара женщин из компании не отпускали местного активиста. По словам Плахова, они даже пытались сломать велосипед.

В телеграм-каналах пишут, что местные узнали "потерпевшего" и говорят, что он якобы регулярно провоцирует прохожих, лезет к женщинам с наставлениями, вызывает полицию без веских причин и часто устраивает скандалы.

Сам активист поблагодарил полицию, что копы оперативно отреагировали на событие "Телеграф" пытался расспросить у полиции детали, но ответа пока не было.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе эксперт по сексуальному образованию попала в языковой скандал.