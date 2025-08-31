Во Львове произошла новая стрельба на улице: что известно (обновлено)

Стрелка задержали

Во Львове, где накануне застрелили народного депутата Андрея Парубия, произошла новая стрельба. Инцидент произошел на улице Владимира Великого.

Как сообщает "Суспільне", информацию подтвердили в правоохранительных органах. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Согласно данным очевидцев, двое мужчин бежали за третьим. В какой-то момент тот достал пистолет и выстрелил, а в районе "МакДональдза" выстрелил еще раз. В конечном итоге его догнали и вызвали полицию.

На место кроме полиции прибыли несколько карет "скорой помощи". Другие пользователи сети отметили, что на место приезжала лишь одна "скорая" и она спустя некоторое время уехала.

upd: В полиции сообщили, что стрельба случилась вследствие бытового конфликта. Стрелка с пневматическим пистолетом задержали, пострадавших не было.

Как сообщалось ранее, около полудня 30 августа неизвестный мужчина с рюкзаком "Glovo" и в мотоциклетном шлеме застрелил народного депутата Андрея Парубия во Львове. Он произвел восемь выстрелов из пистолета, из-за чего нардеп погиб на месте до приезда скорой помощи. Во Львове был объявлен план "Сирена", а к поискам преступника привлекли СБУ.

Коллега Парубия Алексей Гончаренко в комментарии "Телеграфу" выразил убеждение, что за убийством стоят россияне. Сам факт нападения он называет актом террора.