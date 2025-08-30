"Это очень плохо": Гончаренко рассказал, кому понадобилось убивать Парубия

Злоумышленника пока не нашли

Днем 30 августа во Львове неизвестный застрелил народного депутата "Европейской солидарности" Андрея Парубия. Его коллега Алексей Гончаренко убежден, что за этим стоят россияне.

Об этом Гончаренко рассказал в комментарии "Телеграфу". По его словам, произошедшее стоит расценивать, как акт террора.

Это ужас. Уверен, что это акт террора со стороны россиян. И конечно, если они могут такое делать, да еще и во Львове, да еще против бывшего председателя Верховной Рады и действующего нардепа — это очень плохо. Алексей Гончаренко

Как известно, около полудня 30 августа неизвестный мужчина с рюкзаком "Glovo" и в мотоциклетном шлеме сделал восемь выстрелов в Парубия из пистолета. Из-за этого нардеп погиб на месте до приезда "скорой помощи". Во Львове был объявлен план "Сирена", а к поискам преступника привлекли СБУ.

В полиции говорят, что злоумышленник тщательно готовился к нападению, однако никакой конкретики там давать пока не торопятся.

Парубий был одним из основателей партии "Свобода", а с 2006 года народным депутатом Украины. Активно участвовал в событиях Революции Достоинства. С 2016 по 2019 годы был спикером Верховной рады.

Как сообщалось ранее, народный депутат Николай Княжицкий говорил "Телеграфу", что за нападением на Андрея Парубия стоит Россия. Он подчеркнул, что один раз бывшего спикера Рады уже пытались убить возле гостиницы "Киев".