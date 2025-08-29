Младенец умер в реанимации. В Киевской области произошла ужасная трагедия

Судмедэксперт уже раскрыл причину смерти

В Киевской области полиция начала расследование гибели младенца. 10-месячный ребенок скончался в реанимации в больнице.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области. Отмечается, что недавно в полицию поступило заявление из Киевской областной детской больницы в городе Белая Церковь.

По данным следствия, 10-месячный ребенок был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Младенец умер в реанимации из-за заболевания. Копы не уточняют, что произошло и от чего погиб ребенок.

Известно, что полицейские по прибытию провели осмотр и направили тело ребенка для проведения судебно-медицинского исследования. По данным экспертов, ребенок действительно умер в результате болезни.

В настоящее время начались досудебные расследования по факту смерти ребенка и ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником (п. 2 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины).

