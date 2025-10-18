"Кости сыпались из ковшей": как в центре Львова возводят гостиницу на месте кладбища (фото)

Строительство на костях – не метафора. Во Львове на месте древнего кладбища возводят гостиницу прямо посреди парка

Не столь давняя история Львова стирается на глазах — на территории Парка культуры имени Богдана Хмельницкого началось строительство большой гостиницы. Участок, где ведутся работы, когда-то был городским и военным кладбищем, где хоронили жертв эпидемий и воинов. Сам парк – объект природно-заповедного фонда и буферной зоны ЮНЕСКО.

Что нужно знать

Во Львове начали строительство гостиницы на территории Парка культуры им. Богдана Хмельницкого – в буферной зоне ЮНЕСКО

Ранее на этом участке было городское и военное кладбище, где хоронили жертв эпидемий и солдат Первой и Второй мировых войн

Часть тел до сих пор в земле

На бывших кладбищах законом разрешены только парки или скверы.

Об этом пишет LVIV.MEDIA. По их данным, в 2018 году Львовский городской совет продал 1,06 га земли компании "Апартгостиница" за 18,5 млн грн. Уже через два месяца владельцем стала фирма "Парк Спейс", связанная с девелопером Avalon. Именно она получила в 2019 году градостроительные условия на реконструкцию старого здания под гостиничный комплекс, а в 2024 году – разрешение на строительство.

Что происходит на участке сейчас

В 1999 году на этом участке уже планировалось возведение многоэтажной гостиницы. Когда начали земляные работы, из ковшей экскаваторов начали сыпаться человеческие кости. Строительство было остановлено. В настоящее время строители полностью снесли бывший Музей истории войск Прикарпатского военного округа, который стоял на месте старого некрополя.

То, что строительство ведется на костях – не метафора/ Фото сделано жителями улицы Лижвярской в 2022-2023 гг.

Эксперты указывают, что продажа этой земли была незаконной. Более того — с 1984 до 2025 года площадь парка удивительным образом уменьшилась с 26 гектаров до нынешних 24,3. Местные жители против строительства, отмечают, что на бывших кладбищах законом разрешены только парки или скверы.

Как Стрыйское кладбище стало местом строительства

История этого участка начинается в 1823 году, когда после закрытия "старого" Стрыйского некрополя город открыл новое кладбище в верхней части современной улицы Стрыйской — справа от дороги. Он занимал территорию между нынешними улицами Стрыйской, Героев Майдана и Лижвярской. Именно на последней улице и будет располагаться новая гостиница.

Достаточно много захоронений было военных людей, умерших от эпидемий. В частности, во время Первой мировой войны. То есть достаточно было чумных, холерных захоронений. Эти захоронения осуществлялись отдельно – их хоронили в траншеях и сверху засыпали известью. Иван Сварник,историк

Расположение кладбища

Во время Второй мировой войны здесь находилось военное кладбище, где хоронили немецких солдат, умиравших в госпитале Вермахта, расположенном в корпусах нынешней Академии сухопутных войск. По словам представителя Немецкого народного союза Мирона Старка, захоронения охватывали более двух тысяч тел.

После войны, в 1950-х, кладбище уничтожили, создавая Парк культуры имени Богдана Хмельницкого. Эксгумаций тогда не проводили – захоронения оставили под землей. Только в 2004 году приступили к поисковым работам: подняли останки более 1700 немецких солдат, еще часть могил нашли в 2017. Все останки перезахоронили на военном кладбище в Потеличе.

Эксгумация тел немецких солдат в 2017 году

На месте бывшего некрополя в 1965 году был построен Музей истории войск Прикарпатского округа — фактически "на костях", потому что до тех пор эксгумации не проводили.

Музей ПрикВо в Парке культуры. Фото 1970-1980 гг. и 2010-е годы/photo-lviv.in.ua

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в центре Ивано-Франковска сохранилось древнее кладбище. По местным преданиям там был похоронен вампир, терроризировавший округа.