Посреди украинского города есть кладбище, где покоился вампир: его могилу выжгли (фото)

Местным колдунам даже приходилось успокаивать монстра, чтобы он прекратил убийства иванофранковцев

В Ивано-Франковске есть одно из старейших городских кладбищ, сохранившееся почти в первоначальном виде. Оно привлекает внимание не только старинными могилами, но и местными легендами – там похоронен вампир.

На улице Киевской, бывшей Опрышковской, что в Ивано-Франковске, расположено городское кладбище, на котором первые захоронения были в начале ХХ века. Хотя советская власть закрыла его в 1970 году, как написали в "Репортер".

Кладбище на улице Киевская

Сегодня территория кладбища заросла кустами и ветками, пройти между старыми могилами непросто. Но главная "знаковость" места — это легенда о вампире, которая живет в Ивано-Франковске уже несколько десятилетий.

По словам писателя Владимира Ешкилева, история о вампире возникла еще несколько лет назад и быстро распространилась по городу. По легенде, им был работник железной дороги, который умер в 1933 году. Его "первые выходы" датируются 1940-ми годами. Однако по преданию, его якобы "успокоил" местный колдун.

В 1974 году могилу "вампира" потревожили во время захоронения соседки. Тогда в городе снова начали распространяться слухи об обескровленных трупах молодых девушек. Советская власть игнорировала эти истории, поскольку марксизм-ленинизм и вера в вампиризм считались несовместимыми. Однако, по легенде, после нескольких случаев подозрительных смертей могилу уничтожили с помощью военного огнемета.

Сейчас эта могила пуста.

