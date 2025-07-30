Львы там ни при чем? Откуда Львов получил свое название и как его называли раньше

В городе тысячи львов

В Украине есть населенные пункты с очень интересными названиями, но даже названия больших городов имеют свои секреты. Например, многие считают, что название города Львов связано со львами, однако на самом деле это не так.

"Телеграф" рассказывает об истории названия Львова. Современное название – Львов, связано с основателями Львова. Город назван в честь сына короля Даниила Галицкого, князя Льва Даниловича. Пошло оно совсем не от львов, которых, правда, в городе тоже хватает.

Немного истории

Первые упоминания о Львове в летописях датируются 1256 годом — тогда он пережил большой пожар. В XIV веке власть во Львове принял король Казимир III. Город начали заселять представители разных наций – немцы, поляки, армяне, евреи. 17 июня 1356 года Казимир III дает Львову магдебургское право, что стало толчком для культурного развития города.

Однако пожар в 1527 году почти уничтожил средневековый Львов. Для восстановления города были приглашены архитекторы из Италии. Именно тогда Львов приобрел черты Ренессанса, которые сохраняются до сегодняшнего дня.

Какое древнее название Львова

На протяжении веков Львов называли по-разному. Однако первым названием города был "Львовъ городъ", что дословно можно перевести как "город Льва", рассказал украинский языковед и научный деятель Ярослав Рудницкий. Позже Львов также называли "город Льва", "град Львова". Все названия указывают на связь с основателем города – князем Львом Даниловичем Галицким.

По словам Рудницкого, со временем название упрощалось и город все чаще называли "Львов", то есть без приставки "град" или "город". В XIV веке появилось еще одно название "Ильвів". Причиной послужили фонетические изменения в украинском языке. Тогда перед звуками л и р начали добавлять звук "и".

Как называли Львов на латыни

В латинских документах Львов чаще всего называют "Leopolis" — это прямой перевод названия "Львов город". Однако были и другие названия, которые использовали на картах и в документах — "Leontopolis", "Leopolia", "Leo", "Leona".

Как называли Львов иностранцы

Немцы называли Львов "Lemberg". В польских документах он назывался "Lwow".

Как еще называли Львов:

в Греции — Леовиос, или Леонтополис,

в Армении — Илоф,

в Турции — Ильбадир, Ильбов, или Или,

во Франции — Леополь,

на идише — Лэмберг.

Почему многие думают, что название Львова связано со львами

Это связано с тем, что львы являются символом города — даже на его гербе изображен этот зверь. Кроме того, это благородное животное встречается в разных уголках по всему городу.

Лев на гербе Львова

Сколько львов во Львове

Львов можно увидеть в виде статуй, скульптур, на надгробиях, в отделке интерьеров. Всего во Львове насчитали около 4500 львов. Их изображения собрали в фотоальбом-каталог "Леви Львова".

Львы в городе на каждом шагу

Среди них есть даже крылатые

Львовские котики также любят львов

Главные "львиные рекорды" Львова:

самый высоко расположенный лев – 415 м над уровнем моря (флюгер на площадке Высокого Замка),

– 415 м над уровнем моря (флюгер на площадке Высокого Замка), самый большой лев – почти 4 м (возле Сиховского кладбища),

– почти 4 м (возле Сиховского кладбища), самый маленький лев (меньше самого большого в 160 раз) размещен на дверной ручке,

(меньше самого большого в 160 раз) размещен на дверной ручке, дом, где больше всего львов (аж 99 изображений) – проспект Свободы, 11

(аж 99 изображений) – проспект Свободы, 11 самые "львиные" улицы Львова – проспект Свободы (211, вместе с интерьерами 245), улицы Городоцкая (165) и Степана Бандеры – 154 вместе с интерьерами,

– проспект Свободы (211, вместе с интерьерами 245), улицы Городоцкая (165) и Степана Бандеры – 154 вместе с интерьерами, самый старый лев Львова — лев Лоренцовича, был вырезан в 1589 году

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