"Кістки сипались із ковшів": як у центрі Львова зводять готель на місці кладовища (фото)

Будівництво на кістках — не метафора. У Львові на місці давнього цвинтаря зводять готель просто посеред парку

Не така давня історія Львова стирається на очах — на території Парку культури імені Богдана Хмельницького розпочалося будівництво великого готелю. Ділянка, де ведуться роботи, колись була міським і військовим цвинтарем, де ховали жертв епідемій і вояків. Сам парк — об’єкт природно-заповідного фонду та буферної зони ЮНЕСКО.

Що потрібно знати

У Львові почали будівництво готелю на території Парку культури ім. Богдана Хмельницького — у буферній зоні ЮНЕСКО

Раніше на цій ділянці був міський і військовий цвинтар, де ховали жертв епідемій і солдатів Першої та Другої світових воєн

Частина тіл досі в землі

На колишніх кладовищах законом дозволено лише парки або сквери

Про це пише LVIV.MEDIA. За їхніми даними, у 2018 році Львівська міська рада продала 1,06 га землі компанії "Апартготель" за 18,5 млн грн. Уже за два місяці власником стала фірма "Парк Спейс", пов’язана з девелопером Avalon. Саме вона отримала у 2019 році містобудівні умови на реконструкцію старої будівлі під готельний комплекс, а у 2024 році — дозвіл на будівництво.

Що відбувається на ділянці зараз

У 1999 році на цій ділянці вже планувалося зведення багатоповерхового готелю. Коли почали земляні роботи, з ковшів екскаваторів почали сипатися людські кістки. Будівництво зупинили. Наразі ж будівельники повністю знесли колишній Музей історії військ Прикарпатського військового округу, який стояв на місці старого некрополя.

Те, що будівництво ведеться на кістках - не метафора/ Фото зроблене мешканями вулиці Лижв'ярської в 2022-2023 рр.

Експерти вказують, що продаж цієї землі був незаконним. Ба більше — з 1984 до 2025 року площа парка дивовижним чином зменшилась з 26 гектарів до нинішніх 24,3. Місцеві мешканці проти будівництва, наголошують, що на колишніх кладовищах законом дозволено лише парки чи сквери.

Як Стрийський цвинтар став місцем будівництва

Історія цієї ділянки починається у 1823 році, коли після закриття "старого" Стрийського некрополя місто відкрило новий цвинтар у горішній частині сучасної вулиці Стрийської — праворуч від дороги. Він займав територію між теперішніми вулицями Стрийською, Героїв Майдану та Лижв’ярською. Саме на останній вулиці і розташовуватиметься новий готель.

Досить багато поховань було людей військових, померлих від епідемій. Зокрема, під час Першої світової війни. Тобто досить було чумних, холерних поховань. Ці поховання здійснювалися окремо – їх ховали у траншеях і зверху засипали вапном Іван Сварник,історик

Розташування цвинтаря

Під час Другої світової війни тут було військове кладовище, де ховали німецьких солдатів, що помирали у шпиталі Вермахту, розташованому в корпусах нинішньої Академії сухопутних військ. За словами представника Німецької народної спілки Мирона Старка, поховання охоплювали понад дві тисячі тіл.

Після війни, у 1950-х, цвинтар знищили, створюючи Парк культури імені Богдана Хмельницького. Ексгумацій тоді не проводили — поховання залишили під землею. Лише у 2004 році розпочали пошукові роботи: підняли рештки понад 1700 німецьких солдатів, ще частину могил знайшли у 2017. Усі останки перепоховали на військовому кладовищі в Потеличі.

Ексгумація тіл німецьких солдатів в 2017 році

На місці колишнього некрополя у 1965 році збудували Музей історії військ Прикарпатського округу — фактично "на кістках", бо до того часу ексгумації не проводили.

Музей ПрикВо в Парку культури. Фото 1970-1980 рр. та 2010-ті роки/ photo-lviv.in.ua

Раніше "Телеграф" розповідав, що в центрі Івано-Франківська збереглось давнє кладовище. За місцевими переказами там був похований вампір, що тероризував округу.