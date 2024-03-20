Поджигали жилье на заказ по всей Украине: полиция ликвидировала банду (фото, видео)

Им грозит до 10 лет тюрьмы

В Украине действовала преступная группировка, которая по заказу сжигала жилье людей. Преступников уже обнаружили и задержали правоохранители.

Отмечается, что им грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Свои "услуги" поджигатели предоставляли через телеграм-канал — стоило это от 500 до 3000 долларов. Преступники разрабатывали план совершения преступления: проводили разведку местности, закупали горюче-смазочные материалы и делали из них "коктейли Молотова".

В Житомирской области были обнаружены организаторы преступной группы: 20-летний и 26-летний жители Киевской и Черниговской областей. Они завербовали девять жителей Киевской и Житомирской областей от 17 до 34 лет, которые выполняли грязную работу — принимали заказы на поджоги и распределяли полученные за преступления деньги между членами организованной преступной группы.

Обвиняемые выезжали на объекты в любую точку страны, бросали бутылки с зажигательной смесью в дома и квартиры и снимали на видео поджоги чужого имущества. Видео присылали заказчикам в качестве доказательства проделанной работы.

Таким образом, злоумышленники успели повредить четыре квартиры и пять домов в Черниговской, Полтавской, Львовской, Житомирской, Винницкой и Киевской областях.

Следователи Национальной полиции провели 24 обыска по местам жительства участников группировки и собрали неопровержимые доказательства причастности к серийным поджогам всех 11 членов преступной группировки. Среди прочего были изъяты боеприпасы, более 10 000 долларов США в разных валютах, мобильные телефоны, которые использовались для получения заказов и съемок преступлений, а также банковские карты, которые использовались для перевода средств за преступления.

При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора всем участникам преступной группы, включая организаторов, поставлено в известность о подозрении за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога организованной группой (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194 Уголовного Кодекса Украины).

Подозреваемым вручено ходатайство об избрании мер в виде круглосуточных домашних арестов.

Ранее "Телеграф" писал, что в Броварском районе Киевской области произошел масштабный пожар в одном из частных домов. К моменту возникновения возгорания в комнатах находились люди, ставшие заложниками ситуации — дом умышленно поджег их собственный товарищ.