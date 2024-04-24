В Николаеве прогремело два взрыва: пострадали спасатели (фото, видео)

Взрыв не связан с обстрелами

В Николаеве вечером среды, 24 апреля, прогремел взрыв в припаркованном автомобиле. Во время тушения пожара произошла повторная детонация.

Как сообщал городской глава Александр Сенкевич, происшествие произошло около 19:20. В ГСЧС в свою очередь добавили, что во время тушения пострадали пятеро спасателей.

Отмечается, что взрыв произошел вследствие срабатывания неизвестного взрывного устройства, из-за чего были подожжены несколько автомобилей. Повторная детонация произошла, когда на место прибыли спасатели, чтобы ликвидировать возгорание.

В сообщении указано, что пятеро пожарных получили ранения. В ведомстве не стали говорить об их состоянии, но как видно на обнародованных фото и видео с места происшествия, врачи оказали им оперативную помощь.

Пока нет информации о том, что именно взорвалось в Николаеве.

Как сообщалось ранее, утром 24 апреля мощный взрыв прогремел в Одессе из-за чего пострадала 43-летняя женщина. Предварительно известно, что город попал под обстрел крылатыми ракетами.

Позже в тот же день взрывы прогремели в Сумах и Днепре сразу после объявления воздушной тревоги. Россияне выпустили баллистику из Курской области.