У Миколаєві пролунало два вибухи: постраждали рятувальники (фото, відео)

Вибух не пов’язаний із обстрілами

У Миколаєві ввечері середи, 24 квітня, пролунав вибух у припаркованому автомобілі. Під час гасіння пожежі сталася повторна детонація.

Як повідомляв міський голова Олександр Сенкевич, подія сталася близько 19.20. У ДСНС своєю чергою додали, що під час гасіння постраждали п’ятеро рятувальників.

Зазначається, що вибух стався внаслідок спрацювання невідомого вибухового пристрою, через що було підпалено кілька автомобілів. Повторна детонація сталася, коли на місце прибули рятувальники, щоби ліквідувати спалах.

У повідомленні вказано, що п’ятеро пожежників отримали поранення. У відомстві не стали говорити про їхній стан, але, як видно на оприлюднених фото та відео з місця події, лікарі надали їм оперативну допомогу.

Поки що немає інформації про те, що саме вибухнуло в Миколаєві.

Як повідомлялося раніше, вранці 24 квітня потужний вибух пролунав в Одесі, через що постраждала 43-річна жінка. Попередньо відомо, що місто потрапило під обстріл крилатими ракетами.

Пізніше того ж дня вибухи пролунали у Сумах та Дніпрі одразу після оголошення повітряної тривоги. Росіяни випустили балістику із Курської області.