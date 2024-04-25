Спасаясь от пожара: на Днепропетровщине восьмилетняя девочка выпрыгнула с четвертого этажа (фото)

Драма развернулась в одном из криворожских дворов

Ребенку пришлось прыгать с четвертого этажа, чтобы спастись от пожара в квартире. Событие произошло в Кривом Роге, в одном из многоквартирных домов сегодня, 25 апреля.

Об этом сообщают криворожские спасатели на своей странице в Facebook. Отмечается, что пострадавшей девочке всего восемь лет.

"По словам свидетелей происшествия, пытаясь спастись, девочка выпрыгнула из окна горящего дома на одеяло, которое люди держали внизу", — говорится в сообщении.

Согласно свидетельским показаниям, в квартире разгорелся пожар и девочка вылезла на подоконник и высунулась в окно, спасаясь от пламени. Выход из жилья был заблокирован, так что ребенку ничего другого не оставалось. На ее крики отреагировали соседи и пришли на помощь. Люди развернули одеяло и уговорили ребенка прыгать.

Медики госпитализировали пострадавшую, которая в результате падения с четвертого этажа получила сотрясение головного мозга и компрессионный перелом грудной клетки. Сейчас девочка в больнице, ее состояние стабильное.

Сообщается, что пожар огнеборцы ликвидировали. Горело домашнее имущество на площади 15 кв. м. Причины возгорания пока неизвестны, их установит следствие.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Николаеве произошел взрыв на парковке: двое военных погибли, еще двое получили ранения, также пострадали пятеро спасателей.