Рятуючись від пожежі: на Дніпропетровщині восьмирічна дівчинка вистрибнула з четвертого поверху (фото)
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Драма розгорнулася в одному з криворізьких дворів
Дитині довелося стрибати з четвертого поверху аби врятуватися від пожежі у квартирі. Подія сталася у Кривому Розі, в одному з багатоквартирних будинків сьогодні, 25 квітня.
Про це повідомляють криворізькі рятувальники на своїй сторінці у Facebook. Зазначається, що постраждалій дівчинці всього вісім років.
"Зі слів свідків події, намагаючись врятуватись, дівчинка вистрибнула з вікна палаючого помешкання на ковдру, яку люди тримали внизу", — йдеться в повідомленні.
Згідно з показаннями свідків, у квартирі розгорілася пожежа і дівчинка вилізла на підвіконня та висунулася у вікно, рятуючись від полум'я. Вихід з житла був заблокований, тож дитині нічого іншого не залишалося. На її крики відреагували сусіди й прийшли на допомогу. Люди розгорнули ковдру і вмовили дитину стрибати.
Медики госпіталізували постраждалу, яка внаслідок падіння з четвертого поверху отримала струс головного мозку та компресійний перелом грудної клітини. Нині дівчинка у лікарні, її стан стабільний.
Повідомляється, що пожежу вогнеборці ліквідували. Горіло домашнє майно на площі 15 кв.м. Причини займання поки що невідомі, їх встановить слідство.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Миколаєві стався вибух на парковці: двоє військових загинули, ще двоє отримали поранення, також постраждали п'ятеро рятувальників.