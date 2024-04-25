Рятуючись від пожежі: на Дніпропетровщині восьмирічна дівчинка вистрибнула з четвертого поверху (фото)

Драма розгорнулася в одному з криворізьких дворів

Дитині довелося стрибати з четвертого поверху аби врятуватися від пожежі у квартирі. Подія сталася у Кривому Розі, в одному з багатоквартирних будинків сьогодні, 25 квітня.

Про це повідомляють криворізькі рятувальники на своїй сторінці у Facebook. Зазначається, що постраждалій дівчинці всього вісім років.

"Зі слів свідків події, намагаючись врятуватись, дівчинка вистрибнула з вікна палаючого помешкання на ковдру, яку люди тримали внизу", — йдеться в повідомленні.

Згідно з показаннями свідків, у квартирі розгорілася пожежа і дівчинка вилізла на підвіконня та висунулася у вікно, рятуючись від полум'я. Вихід з житла був заблокований, тож дитині нічого іншого не залишалося. На її крики відреагували сусіди й прийшли на допомогу. Люди розгорнули ковдру і вмовили дитину стрибати.

Медики госпіталізували постраждалу, яка внаслідок падіння з четвертого поверху отримала струс головного мозку та компресійний перелом грудної клітини. Нині дівчинка у лікарні, її стан стабільний.

Повідомляється, що пожежу вогнеборці ліквідували. Горіло домашнє майно на площі 15 кв.м. Причини займання поки що невідомі, їх встановить слідство.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Миколаєві стався вибух на парковці: двоє військових загинули, ще двоє отримали поранення, також постраждали п'ятеро рятувальників.