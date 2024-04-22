Взрыв и пожар: в российском Воронеже горит важный завод (фото, видео)

Очевидцы сообщают, что перед пожаром прозвучали взрывы

В понедельник, 22 апреля, в Воронеже на электромеханическом заводе "Элмаш" произошел крупный пожар. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 3000 кв метров.

Об чрезвычайном происшествии сообщили росСМИ. В сети уже появились первые видео с места событий. На кадрах виден густой черный дым, который заметен во многих частях города.

"Большой пожар в Воронеже — там пылает электромеханический завод "Элмаш", — говорится в сообщениях ряда российских Телеграм-каналов.

Очевидцы сообщают, что перед пожаром прозвучали взрывы.

Согласно данным МЧС РФ, в результате пожара на заводе в Воронеже уже погибли три человека. Также сообщается о двух пострадавших.

Справка

Воронежский электромеханический завод производит редукторы, мотор-редукторы, колодочные тормоза, промышленные вентиляторы, а также специализируется на поставке электродвигателей.

По данным Telegram-канала Baza, в Воронеже горит машиностроительный завод Эникмаш-В.

Ранее "Телеграф" писал, что в России после удара дронов горел очередной НПЗ. "Бавовна" произошла на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области РФ.