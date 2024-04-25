Взрыв на парковке в Николаеве: погибли военные, ранены спасатели, все подробности

Спасатели тоже получили ранения из-за детонации

Из-за взрывов на автостоянке в Николаеве двое военных погибли и двое получили ранения, также пострадали пятеро спасателей. По предварительным данным, инцидент связан с неосторожным обращением с боеприпасами.

Уголовное производство расследуют сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом сообщается в Телеграм-канале ГБР.

"По предварительной информации, 24 апреля 2024 года в Николаеве на автомобильной стоянке во время неосторожной перегрузки боеприпасов военнослужащими из одного автомобиля в другой произошла детонация. В результате взрыва погибли двое бойцов и еще двое ранены", — говорится в сообщении.

Огонь перекинулся на соседние машины. Спасатели начали тушить пожар, когда произошел второй взрыв. Пятеро сотрудников экстренной службы получили ранения. В ДБР расследуют уголовное производство по поводу обстоятельств этих взрывов и причин, которые и привели к трагедии.

Напомним, взрыв на одной из автостоянок Николаева произошел в среду, 24 апреля, в 19:20. Первоначально сообщалось о детонировании взрывного устройства. Предварительную информацию об инциденте сообщил городской голова Александр Сенкевич.

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