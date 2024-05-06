Кропивницкий в токсическом дыме: горит предприятие "Химрезерв", есть пострадавшие (фото, видео)

Горожан призвали не открывать окна

В понедельник, 6 мая, в Кропивницком Кировоградской области на предприятии по производству лакокрасочной продукции произошел пожар. Возгорание не связано с вражеским обстрелом или войной.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Кировоградской ОВ Андрей Райкович. Известно, уже об одном погибшем.

Пожар случился на предприятии "Химрезерв", что на улице Выставочная.

"По предварительному определению – это чрезвычайное событие техногенного характера. На месте работают службы ГСЧС", — пишет глава ОВА.

В 14:45 пожар локализовали, однако обнаружен один погибший, по данным администрации области.

Местные жители сообщают, что на окраине города на выезде в направлении Умани виден столб дыма. Полиция перекрыла движение.

Представитель службы ГСЧС в области Оксана Мачак отметила, что спасатели получили вызов в 13:25. Пожар укрощает девять единиц техники и более 30 спасателей.

"По прибытию установили, что горит емкость с жидкостями на территории резервуарного парка предприятия. Информацию о травмированных уточняют", — сказала она.

Горожан также призвали не открывать окна и по возможности не выходить без необходимости на улицу.

Ранее "Телеграф" писал, что в Берлине горел завод компании, производящей ПВО Iris-T.