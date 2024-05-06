Кропивницький у токсичному диму: горить підприємство "Хімрезерв", є постраждалі (фото, відео)
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Містян закликали не відчиняти вікна
У понеділок, 6 травня, у Кропивницькому на Кіровоградщині на підприємстві з виробництва лакофарбової продукції сталась пожежа. Займання не пов'язане з ворожим обстрілом чи війною.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Відомо, вже про одного загиблого.
Пожежа відбулась на підприємстві "Хімрезерв", що на вулиці Виставковій.
"За попереднім визначенням – це надзвичайна подія техногенного характеру. На місці працюють служби ДСНС", — пише голова ОВА.
О 14:45 пожежу локалізували, проте виявлено одного загиблого, за даними адміністрації області.
Місцеві жителі повідомляють, що на околиці міста на виїзді у напрямку Умані видно стовп диму. Поліція перекрила рух.
Речниця служби ДСНС в області Оксана Мачак зауважила, що рятувальники отримали виклик о 13:25. Пожежу приборкує дев'ять одиниць техніки та понад 30 рятувальників.
"Після прибуття встановили, що горить місткість з рідинами на території резервуарного парку підприємства. Інформацію щодо травмованих уточнюють", — сказала вона.
Містян також закликали не відчиняти вікна, та по можливості не виходити без нагальної потреби на вулицю.
Раніше "Телеграф" писав, що у Берліні горів завод компанії, яка виготовляє ППО Iris-T.