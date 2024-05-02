Упала кровля, внутри могут быть люди: в Москве пожар на заводе (видео)

Огонь распространяется с бешеной скоростью, спасатели просят поддержки авиации

В России "эпидемия" пожаров на заводах. На этот раз загорелось здание на востоке Москвы. Огонь распространился на тысячи квадратов, а внутри могут быть люди.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Дым от пожара виден за несколько километров от места ЧП.

Первые сообщения о пожаре появились около 22:00 в четверг, 2 мая. По некоторым данным, горит завод по производству искусственного камня на улице Буракова. Огонь вспыхнул в мебельном цеху на 3-м этаже и быстро распространился еще на два этажа. Также рухнула кровля на площади 1 тыс. кв. м. Площадь возгорания уже достигла 2,5 тысячи квадратов, ему присвоен повышенный уровень сложности.

Причины пожара неизвестны, на место работают 120 спасателей, прокуратура, задействованы два вертолета для тушения огня и 35 единиц техники. На место вылетели борты Московского авиационного центра. Внутри здания могут быть люди, но информация о пострадавших пока не поступала.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Смоленской области РФ после атаки дронов начался пожар. Местная власть утверждает, что цель атаки — объекты энергетической инфраструктуры.