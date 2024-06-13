"Подло и ужасно": у Байдена отреагировали на новое преступление РФ против украинских детей

Похищение детей из Украины — это военное преступление

В США отреагировали на расследование Financial Times о том, что Россия меняет похищенным украинским детям имена. То, что творит россия, американские власти назвали отвратительным и ужасным.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сказано на сайте Белого дома. Он подчеркнул, что на фоне подобных российских преступлений поддержка Украины союзниками только вырастет.

Джейк Салливан отметил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в Россию депортировали сотни тысяч украинских мирных жителей, включая детей. Их насильно разлучали с семьями, чтобы потом пристроить в семью оккупантов.

"Нам известны новые и заслуживающие доверия сообщения о том, что российские власти размещают похищенных украинских детей на российских сайтах по усыновлению. Это отвратительно и ужасно. Эти украинские дети принадлежат своим семьям внутри Украины. Россия ведет войну не только против украинских военных, но и против украинского народа. Как уже сказал Президент, Россия совершает военные преступления и преступления против человечности в Украине. Мы продолжим поддерживать украинский народ, помогая ему защититься от варварской агрессивной войны России", — подчеркнул советник Джо Байдена.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец поблагодарил США за поддержку и подчеркнул, что все украинцы непременно будут возвращены домой.

"Спасибо мистеру Салливану за эту реакцию и неравнодушие к нашей трагедии! Возвращение детей и всех украинских граждан, привлечение РФ к ответственности – это тот минимум, который мы все должны сделать, чтобы восстановить справедливость", — сказал Лубинец.

Напомним, что иностранные СМИ установили четыре случая, когда детям из Украины сменили имя и даже возраст, чтобы пристроить в российскую семью. Возраст таких детей от 8 до 15 лет и ни у одного из них нет упоминаний об украинском происхождении.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что сотни детей из Украины после вывоза в Россию оказались в детских домах. Их не смогли определить в приемные семьи, поэтому бросили на произвол судьбы.