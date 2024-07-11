У Чернівцях чоловік втік з ТЦК через вікно і зламав ногу: у Центрі розповіли подробиці інциденту

Втеча не вдалась

У четвер, 11 липня, у Чернівцях чоловік вистрибнув з вікна територіального центру комплектування (ТЦК). Військовозобов'язаний умисно наніс собі травми без участі працівників.

Про це повідомили ОК "Захід". Зазначається, що у чоловіка під час перевірки даних співробітниками ТЦК на вулиці не виявилось при собі військово-облікового документа.

Саме тому особа та співробітники центру направились до відомства задля складання адміністративного протоколу. Під час якого виявилось, що чоловік військовозобов'язаний.

"Але він вирішив і далі ухилитися від свого обовʼязку та вистрибнув з вікна за межі приміщення мобілізаційного центру, таким чином умисно себе травмувавши", — пишуть в ОК.

У відомстві наголосили, що з боку військовослужбовців ТЦК та СП неправомірних дій стосовно військовозобов'язаного не було.

Що передувало

У мережі почала ширитись інформація, що чоловік від відчаю у ТЦК в Чернівцях стрибнув з вікна першого поверху. Внаслідок падіння він отримав перелам нижньої кінцівки. Водночас вказувалось, що працівники ТЦК незаконно затримали чоловіка.

Нагадаємо, що в Чернівцях нещодавно вже відбувався конфлікт між військовозобов'язаним та ТЦК. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець засудив неправомірні дії патрульних та ТЦК.

Раніше "Телеграф" писав, що у Дніпрі медик ламає кінцівки ухилянтам за гроші. Вартість послуги залежить від складності та місця перелому.