За подделку - наказание: в ТЦК рассказали о некоторых нюансах военно-учетных документов

Подделку очень легко обнаружить

В соответствии с новым законом о мобилизации до 16 июля все военнообязанные должны обновить свои данные, а каждый мужчина должен иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию военнослужащих ТЦК и СП и сотрудников полиции. Однако электронный вариант этого документа можно подделать.

Об этом говорится в материале "Телеграфа" "Кто заплатит штраф 25 тысяч и что нужно успеть до 16 июля — ответы на главные вопросы о мобилизации".

Военно-учетный документ в электронной форме считается недействительным, если некоторые пункты в нем не совпадают с базой данных "Оберіг". Считается, что у гражданина нет при себе документа вообще.

"А за это предусмотрено административное наказание. Так что в подделке нет никакого смысла, ведь ее очень легко обнаружить. И насколько мне известно, такие подделки еще не случались", — рассказал спикер Полтавского ТЦК и СП майора Роман Истомин.

Он отметил, что военно-учетный документ в электронной форме не заменяет бумажную версию. Оба документа имеют одинаковую юридическую силу. Однако если у гражданина появился в приложении QR-код, это не означает, что он имеет право выбросить свой бумажный военно-учетный документ.

"К тому же, сейчас мы выдаем военно-учетный документ на бланке — это новая форма военно-учетного документа, которая выдается вместо удостоверения о приписке или временного удостоверения. Но требований заменять военно-учетный документ старого образца новым (на бланке) также нет", — поделился Роман.

Напомним, в приложении "Резерв+" электронный военный документ стал доступен с 18 июля. Он имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ. Формируется он вне независимости от того, есть ли у военнообязанного бумажный военный билет или нет. Если информация о вас есть в реестре, электронный военно-учетный документ сформируется независимо от того, имеете ли вы бумажный экземпляр документа и какого образца.