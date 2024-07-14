В Кременчуге из роддома пропал младенец: полиция перекрыла дороги, а в сети возмущены
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Пользователи сети жалуются, что в роддом пускают всех, кого попало
В Кременчуге из местного роддома исчез младенец. Информация о пропаже поступила в 16:40 воскресенья, 14 июля.
Об этом информирует пресс-служба полиции Полтавской области. Сейчас поиском пропавшего младенца занимается все областные правоохранители.
"В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лица, причастного к похищению ребенка", — говорится в сообщении.
В полиции призвали всех, у кого есть информация о пропавшем ребенке, обращаться по номерам: +380 (98) 739 26 30, +380 (98) 189 99 44, +380 (99) 793 35 04 или 102.
Местный журналист Олег Булашев в своем telegram-канале в свою очередь сообщил, что именно по этой причине сейчас на улицах образовались пробки, а все машины, которые выезжают за пределы города проверяют. Правоохранители также работают на железнодорожных вокзалах и в местах большого скопления людей.
Он добавил, что женщина, у которой пропал ребенок, уже имеет пятерых детей.
Стоит отметить, что пользователи сети из Кременчуга очень резко отреагировали на скандальную ситуацию и отметили, что в местном роддоме очень посредственная ситуация с безопасностью, а внутрь могут зайти посторонние люди.
Как сообщалось ранее, в летнем лагере Star Time Camp в Гранаде (Испания) случился скандал с украинскими детьми. Люди жалуются, что их сыновья и дочери были с опозданием поселены в палатки, без свободного доступа к санузлу и даже воде.