В Кременчуге из роддома пропал младенец: полиция перекрыла дороги, а в сети возмущены

Пользователи сети жалуются, что в роддом пускают всех, кого попало

В Кременчуге из местного роддома исчез младенец. Информация о пропаже поступила в 16:40 воскресенья, 14 июля.

Об этом информирует пресс-служба полиции Полтавской области. Сейчас поиском пропавшего младенца занимается все областные правоохранители.

"В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лица, причастного к похищению ребенка", — говорится в сообщении.

В полиции призвали всех, у кого есть информация о пропавшем ребенке, обращаться по номерам: +380 (98) 739 26 30, +380 (98) 189 99 44, +380 (99) 793 35 04 или 102.

Местный журналист Олег Булашев в своем telegram-канале в свою очередь сообщил, что именно по этой причине сейчас на улицах образовались пробки, а все машины, которые выезжают за пределы города проверяют. Правоохранители также работают на железнодорожных вокзалах и в местах большого скопления людей.

Он добавил, что женщина, у которой пропал ребенок, уже имеет пятерых детей.

Стоит отметить, что пользователи сети из Кременчуга очень резко отреагировали на скандальную ситуацию и отметили, что в местном роддоме очень посредственная ситуация с безопасностью, а внутрь могут зайти посторонние люди.

Как сообщалось ранее, в летнем лагере Star Time Camp в Гранаде (Испания) случился скандал с украинскими детьми. Люди жалуются, что их сыновья и дочери были с опозданием поселены в палатки, без свободного доступа к санузлу и даже воде.