Маленькие украинцы ― в палатках без туалетов и воды: вокруг детского лагеря в Испании возник скандал

Долгожданный отдых превратился в настоящий ужас

Разгорается скандал из-за условий содержания украинских детей в летнем лагере Star Time Camp в Гранаде (Испания). Люди жалуются, что их сыновья и дочери были с опозданием поселены в палатки, без свободного доступа к санузлу и даже воде.

На ситуацию отреагировала представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Королевстве Испания Люсия Задорожная. Она написала в Фейсбуке, что уже занимается этой ситуацией.

"Уже 4 день я занимаюсь урегулированием кризисной ситуации, которая сложилась в детском лагере на территории Испании, а именно Star Time Camp, Орхива, Гранада. Администрация лагеря создала нечеловеческие и опасные для жизни условия для украинских детей", ― написала Задорожная.

Она отметила, что общается с представителями местных властей для проведения проверки летнего лагеря. Между тем, количество обращений от обеспокоенных родителей ежедневно растет. Украинцы уже жаловались в Генеральное консульство Барселоны, но ответа не получили.

Задорожная сообщила об условиях содержания детей в лагере. Администрация не выходила на связь с родителями. Тем временем многим детям стало плохо из-за высокой температуры в палатках.

"Ситуация в лагере крайне критическая. Администрация в течение суток не отвечала на звонки родителей, которые были в панике, не зная, что происходит с их несовершеннолетними детьми. Дети находятся в помещениях с нарушением санитарных норм, не имеют доступа к туалету, питьевой воде, пище и средствам гигиены. 46 детей разместили в палатках, изготовленных из полиэтилена, в которых невозможно находиться из-за высокой температуры, в результате чего детям стало плохо", — написала Задорожная.

Под этим сообщением украинцы, отправлявшие своих детей в летний лагерь Star Time Camp, поделились собственным опытом. Многие писали о неудовлетворительных условиях: антисанитарии, отсутствии спасателей, нерегулярной стирке одежды, "сомнительной" пище.

Другая пользовательница написала, что ее ребенок отравился в лагере в Валенсии. Администрация обещала индивидуальное питание, однако ее дочь совсем лишили еды.

Одна из пользовательниц назвала этот летний лагерь "концлагерем". Она написала, что его нужно поскорее закрыть. Многие украинцы оставили под постом негативные комментарии.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда дешевле отдыхать за границей. Если правильно выбрать даты, можно существенно сэкономить.