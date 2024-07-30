В центре Киева на людей упало дерево: есть погибшая и травмированные (фото, видео)

На месте работают экстренные службы

Во вторник, 30 июля, в Киеве в результате падения дерева в парке имени Тараса Шевченко погиб человек. Еще трое граждан получили травмы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции. Отмечается, что пострадавшие доставлены в больницу, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел около восьми часов вечера. В результате падения дерева были травмированы мужчина и три женщины. Пострадавшие каретой скорой помощи госпитализированы в больницу, где одна из женщин, в результате полученных травм, скончалась.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. По указанному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность.

В свою очередь в пресс-службе КГГА сообщили, что дерево упало из-за сильного порыва ветра. Там отметили, что помощь по уборке дерева оказывают спасатели КАСС "Киевская служба спасения".

В КГГА отметили, что, по прогнозам Укргидрометцентра, порывы ветра в столице 30 июля могут достигать 15-20 м/с. Также там призывали граждан во время сильного ветра на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, не парковать рядом с ними автотранспорт; плотно закрывать окна; убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, а также воздержаться от прогулок в зеленых зонах.

Напомним, 29 июля столицу накрыла непогода. Шквальный ветер с корнями вырывал деревья и ломал ветки. В разных районах города порывистый ветер успел натворить бедствия.