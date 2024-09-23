Мэр Франковска попал в громкий скандал из-за строительства ребцентра у озера

Руководство города обвинялось в использовании военных для своих сделок

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, инициировавший создание языковых патрулей, объявил о приостановлении инвестиционного конкурса по строительству реабилитационного центра у озера. Причиной такого решения стали проявления агрессии между участниками боевых действий, имеющих противоположные взгляды на этот проект.

Марцинкив подчеркнул, что никакие инициативы в Ивано-Франковске не стоят конфликтов между защитниками Украины. Он предложил альтернативный вариант размещения инвестиционного проекта возле Центральной городской клинической больницы, но окончательное решение оставил за ветеранами, пишет местное издание "Курс".

Марцинкив заявил, что никакие проекты не стоят того, чтобы лилась кровь наших защитников. И одним из рабочих вариантов будет проект возле больницы, а не у озера.

Ранее, 2 августа, городской совет Ивано-Франковска 25 голосами поддержал объявление инвестиционного конкурса на строительство комплекса отдыха и реабилитаций у озера. Участок площадью 1,1366 га, выделенный под строительство, находится в коммунальной собственности города.

Инициатива городских властей вызвала волну критики среди общественных деятелей и военнослужащих Ивано-Франковска. Оппоненты проекта обвинили руководство города в использовании военных для прикрытия сомнительных строительных сделок.

Франковцы начали регулярные акции протеста против строительства у озера. Они собрали сотни подписей с требованием найти для реабилитационного центра другой участок, в том числе на территории городской больницы. Сторонники строительства также провели акцию в поддержку проекта. Они, в свою очередь, обвинили оппонентов в "проплаченности" и "политических амбициях".

Ранее "Телеграф" писал, что мэр Ивано-Франковска рассказал, как будут работать языковые инспекторы. В некоторых случаях они могут даже вызвать полицию.