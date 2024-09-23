Мер Франківська потрапив у гучний скандал через будівництво ребцентру біля озера

Керівництво міста звинувачували у використанні військових для своїх оборудок

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, який ініціював створення мовних патрулів, оголосив про призупинення інвестиційного конкурсу щодо будівництва реабілітаційного центру біля озера. Причиною такого рішення стали прояви агресії між учасниками бойових дій, які мають протилежні погляди на цей проєкт.

Марцінків наголосив, що жодні ініціативи в Івано-Франківську не варті конфліктів між захисниками України. Він запропонував альтернативний варіант розміщення інвестиційного проєкту біля Центральної міської клінічної лікарні, але остаточне рішення залишив за ветеранами, пише місцеве видання Курс.

Марцінків заявив, що жодні проєкти не вартують того, щоб лилась кров наших захисників. І одним з робочих варіантів буде проєкт біля лікарні, а не біля озера.

Раніше, 2 серпня, міська рада Івано-Франківська 25 голосами підтримала оголошення інвестиційного конкурсу на будівництво відпочинкового й реабілітаційного комплексу біля озера. Ділянка площею 1,1366 га, виділена під будівництво, перебуває у комунальній власності міста.

Ініціатива міської влади викликала хвилю критики серед громадських діячів та військовослужбовців Івано-Франківська. Опоненти проєкту звинуватили керівництво міста у використанні військових для прикриття сумнівних будівельних оборудок.

Франківці розпочали регулярні акції протесту проти будівництва біля озера. Вони зібрали сотні підписів з вимогою знайти для реабілітаційного центру іншу ділянку, зокрема на території міської лікарні. Прихильники будівництва також провели акцію на підтримку проєкту. Вони, своєю чергою, звинуватили опонентів у "проплаченості" та "політичних амбіціях".

Раніше "Телеграф" писав, що мер Івано-Франківська розповів, як працюватимуть мовні інспектори. У деяких випадках вони можуть навіть викликати поліцію.