Пылевая буря пришла из РФ? Что говорят синоптики о качестве воздуха в Украине

Также синоптики советуют ограничить пребывание на улице и закрыть окна

Сегодня, 30 сентября, в Сумской области зафиксировали ухудшение качества воздуха. Это произошло из-за "заброса" атмосферным вихрем пыли и смога с территории России.

Об этом сообщили в Сумском гидрометцентре. Там отметили, что наибольшая концентрация частиц пыли в воздухе фиксируется на Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине и Николаевщине.

"Серьезное ухудшение качества воздуха в восточных и северо-восточных регионах Украины произошло из-за "заброса" атмосферным вихрем пыли и смога с территории РФ. Если пыль занесло из Каспия, то смогла непосредственно их. Там сейчас масштабные лесные пожары. Всю эту смесь из пыли и пыли смогу притянул северный ветер", — написали в гидрометцентре.

Также синоптики советуют ограничить пребывание на улице и закрыть окна.

Пылевая буря — атмосферное явление в виде переноса больших количеств пыли (частиц грунта, песчинок) ветром с земной поверхности в слое высотой в несколько метров со значительным ухудшением горизонтальной видимости. При этом наблюдается подъем пыли (песка) в воздух и одновременно оседание пыли на большой территории. В зависимости от цвета почвы в данном регионе, удаленные предметы приобретают серый, желтый или красный оттенки.

Ранее "Телеграф" писал, что в начале лета Украину накрыл пыль из Сахары. Это явление нетипичное для наших широт.