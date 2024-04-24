В Украине идут "цветные" дожди из-за пыли из Сахары: опасно ли это для людей

Длительные осадки вымывают пыль из атмосферы

В Украине принесло пыль из Сахары, в результате чего прошли "цветные" или "грязные" дожди. Однако опасаться такой аномалии не стоит, поскольку эти осадки не опасны.

Об этом сообщили в Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что это природное явление прослеживается над южными и центральными районами Украины и распространяется на север.

"Длительные осадки вымывают пыль из атмосферы, в результате чего метеостанции фиксируют цветной (желтых оттенков) дождь, который не несет никакой угрозы", — говорится в сообщении.

В течение 25 и 26 апреля пыль будет оставаться в атмосфере над Украиной. А уже 27 апреля воздушные потоки изменятся. Воздух очистится.

В то же время в Киевской городской военной администрации отметили, что в столице пыль из Сахары смешалась с осадками, поэтому дождевые капли имеют желтоватый оттенок.

"В частности, это ярко видно на автомобилях, попавших под сегодняшний дождь в столице – большинство автомобилей покрыты слоем желтой сахарной пыли", — отметили в ГВА.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Укргидрометцентре предупреждали, что явление может придавать облакам желтоватый оттенок, а дождь при этом не будет кристально чистым.