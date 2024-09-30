Слой грязи на машинах и не видно солнца: пылевая буря накрыла украинские города (фото и видео)

Очевидцы показали, как на улице выглядит это явление

Часть украинских регионов в конце сентября накрыло необычное явление — пылевая буря. За ночь на машинах образовывается значительный налет из пыли и грязи. В дневное время пыль постоянно ощущается в воздухе.

Соответственные кадры были опубликованы в различных местных пабликах. Отмечается, что в пылевой бурей столкнулась Полтава, Сумы, Харьков и Днепр, а до этого — восточная часть Украины.

Очевидцы говорят, что буквально за ночь машины, припаркованные на улице, покрываются пыльным слоем.

Справка: Пылевая буря — атмосферное явление в виде переноса больших количеств пыли (частиц почвы, песчинок) ветром с земной поверхности в слое высотой несколько метров со значительным ухудшением горизонтальной видимости. При этом наблюдается подъём пыли (песка) в воздух и одновременно оседание пыли на большой территории. В зависимости от цвета почвы в данном регионе, отдалённые предметы приобретают сероватый, желтоватый или красноватый оттенок.

В сумском гидрометцентре отметили, что серьезное ухудшение качества воздуха в восточных и северо-восточных регионах Украины из-за "заброса" атмосферным вихрем пыли и смога с территории РФ.

"Если пыль занесло из Каспия, то смогла непосредственно их. Там сейчас масштабные лесные пожары. Всю эту смесь из пыли и смог притащил северный ветер. Наибольшая концентрация частиц в воздухе фиксируется на Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине и Николаевщине. Лучше ограничить пребывание на улице и закрыть окна", — говорится в сообщении.

Стоит также отметить, что несколькими днями ранее пылевая буря окутала некоторые области России, а затем О пылевой буре в Ростовской области синоптики предупреждали еще 28 сентября. На следующий день облако песка и пыли добралось до Луганска. Об этом пишет "Реальна газета".

Пыли настолько много, что она поднимается в воздух и буквально закрывает небо и солнце.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве заметили необычную тучу. Местные стали предполагать, что бы это могло быть и опубликовали в соответствующие фото.