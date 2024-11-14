Во Львовской области во время движения вспыхнула маршрутка с пассажирами: подробности инцидента (фото, видео)

Причины возгорания рейсового автобуса пока неизвестны

В городе Стрый во Львове во время движения загорелся рейсовый автобус с пассажирами. Пожар произошел сегодня, 14 ноября, около 15 часов дня в центральной части города.

Благодаря быстрой реакции водителя и пассажиров, все люди успели самостоятельно покинуть транспортное средство еще до прибытия спасателей. По информации пресс-службы ГСЧС во Львовской области, сообщение о возгорании поступило в 14:44.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели города Стрый. Пожарным понадобилось всего 16 минут, чтобы полностью ликвидировать возгорание — в 15:00 огонь был ликвидирован.

В результате чрезвычайного происшествия никто из пассажиров не пострадал. Все люди вовремя покинули салон транспортного средства.

В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания рейсового автобуса. Детали происшествия выясняются. Местные власти и соответствующие службы проводят расследование инцидента.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что недавно в Киеве посреди дороги вспыхнула маршрутка. Это произошло прямо на остановке общественного транспорта возле общежития Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.